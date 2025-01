Hund aus 8-Meter-Schacht gerettet

Ein Hund ist am Samstag in Kassel in einen acht Meter tiefen Entwässerungsschacht gefallen.

Höhenretter beim Einsatz in Kassel. Bild © Feuerwehr Kassel Wie die Feuerwehr mitteilte, scheiterten Rettungsversuche der Feuerwehr mit einer Leiter. Aus diesem Grund wurden Höhenretter angefordert, um den Hund aus dem Entwässerungsschacht zu retten. Einer der Höhenretter wurde mit Seilen in den Schacht herabgelassen. Der Hund konnte gesichert und nach oben gebracht werden. Er wurde laut Feuerwehr nicht schwer verletzt. Seine glückliche Besitzerin nahm ihn in Empfang.