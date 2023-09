Hunderte Strohballen in Hessen in Flammen

In der Nacht zum Samstag ist im Kasseler Stadtteil Nordshausen ein überdachtes Strohballen-Lager in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr wollte das Lager kontrolliert abbrennen lassen, entschied sich dann jedoch anders. Auch an zwei anderen Orten brannte es.

Laut Feuerwehr konnte bei dem Brand in Kassel ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden, allerdings konnte aufgrund der hohen Lagermenge das Stroh zunächst nicht gelöscht werden. Die Strohballen sollten kontrolliert abbrennen.

Am Nachmittag entschied die Feuerwehr jedoch, den Brand doch zu löschen. Darauf zu warten, dass die Strohmenge von alleine abbrenne, dauere zu lange.

Weitere Brände in Flörsheim und Schlüchtern

Auch in Flörsheim (Main-Taunus) und in Schlüchtern (Main-Kinzig) brannten in der Nacht zum Samstag Strohballen. Bei dem Feuer in Flörsheim, bei dem 200 Strohballen in Flammen aufgingen, vermutet die Polizei Brandstiftung als Ursache.

Auf einer Freifläche mit den gelagerten Ballen sei kurz zuvor eine unbekannte Person gesehen worden, "die eindeutig für die Brandentstehung verantwortlich ist". Da die Ballen schon vollständig gebrannt hätten, seien diese unter Aufsicht mehrerer Feuerwehren kontrolliert abgebrannt. Der Schaden beläuft sich dem Eigentümer zufolge auf rund 6.000 Euro.

Bei dem Brand in Schlüchtern waren 120 Strohballen und ein Traktor in Flammen geraten. Dort habe möglicherweise ein technischer Defekt am Fahrzeug das Feuer ausgelöst.