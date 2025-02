Hungrige Diebe klauen Wurst in Breitenbach am Herzberg

Hungrige Einbrecher sind in eine Metzgerei in Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) eingebrochen und haben eine größere Menge Wurst gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Diebe zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen vergangene Woche Zutritt zur Metzgerei im Ortsteil Oberjossa. Die Polizei sucht nun Zeugen.