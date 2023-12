Ein 29-Jähriger, der bei einer Verkehrskontrolle auf einen Polizisten zugefahren ist, ist zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der Mann war betrunken mit 165 Stundenkilometern durch Frankfurt gerast.

Das Landgericht Frankfurt hat einen betrunkenen Raser zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Die Schwurgerichtskammer, die ursprünglich wegen versuchten Totschlags verhandelt hatte, ging am Freitag von gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Trunkenheit aus. Für ein Tötungsdelikt mangele es am Tatvorsatz, hieß es.

Der Angeklagte war im Februar dieses Jahres zunächst auf dem Frankfurter Alleenring aufgefallen. Dort war er mit 165 Stundenkilometern unterwegs. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der Mann dabei erheblich alkoholisiert war.

Raserei selbst gefilmt

Die Raserei filmte er den Erkenntnissen des Gerichts zufolge im Auto und gab dazu Kommentare in verwaschener Sprache ab. Das geht auf Auswertungen seines Mobiltelefons hervor.

Als der 29-Jährige schließlich an seiner Wohnung in Frankfurt-Bonames ankam, sollte er wegen der Raserei kontrolliert werden. Um sich der Kontrolle zu entziehen, gab er Gas und flüchtete laut Anklage mit quietschenden Reifen. Mit 57 Stundenkilometern sei er auf einen Polizisten zugefahren, der sich nur mit einem Sprung zur Seite habe retten können.

Angeklagter hat diverse Vorstrafen

Vor Gericht hatte der Angeklagte die Trunkenheitsfahrt eingeräumt, die Tötungsabsicht jedoch bestritten. Zu seinem Nachteil wertete das Gericht unter anderem diverse Vorstrafen sowie eine laufende Bewährungsfrist.

Der Vorsitzende Richter stellte zudem klar, dass es sich keineswegs nur um eine Bagatelle, sondern vielmehr um eine handfeste Straftat handele, wenn man mit quietschenden Reifen auf Polizeibeamte losfahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe gefordert.