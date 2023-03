IS-Kämpfer in Wiesbaden verhaftet

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch in Wiesbaden einen mutmaßlichen Terroristen festgenommen.

Sie wirft dem Syrer vor, 2012 in Damaskus eine Kämpfergruppe gegründet und sich den Ahfad-al-Rhasud-Brigaden angeschlossen zu haben, die Bombenattentate auf staatliche Einrichtungen in Syrien verübte. Später sei er Mitglied einer Kampfeinheit der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gewesen, die gegnerische Kämpfer hinrichtete. Als "Emir" habe er einen Checkpoint kontrolliert. Gegen den Verdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.