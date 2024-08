Jäger findet Vermissten verletzt in Wald bei Wesertal

Ein seit Freitagmittag vermisster 83-Jähriger ist am Samstagmittag in einem Waldstück bei Wesertal (Kassel) entdeckt und gerettet worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fand ein Jagdpächter den Mann. Der Vermisste war unterkühlt und am Kopf verletzt. Den Angaben der Polizei zufolge war er im Wald gestürzt. Der 83-Jährige aus dem Kreis Göttingen war zuvor mit einem Rettungswagen in eine Klinik in Göttingen gebracht worden. Unklar war zunächst, wie er in den Wald geraten war. Das Waldstück in Nordhessen ist etwa zehn Kilometer von seinem Wohnsitz entfernt.