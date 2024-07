Jogger findet Hundewelpen in Vellmar

Ein Jogger hat in der Nacht zum Mittwoch in einem Park in Vellmar (Kassel) neun wimmernde Hundewelpen entdeckt.

Er wickelte die Tiere in sein T-Shirt und brachte sie zur Polizei. Die Beamten fuhren die schätzungsweise wenige Tage alten Hunde in eine Tierklinik. Wer die Welpen im Ahnepark ausgesetzt hatte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.