Jugendliche in Frankfurt mit Messer bedroht

Kurzmeldung Jugendliche in Frankfurt mit Messer bedroht

Die Polizei hat am Sonntagabend zwei Männer (41 und 55 Jahre) in Frankfurt festgenommen.

Sie sollen drei Jugendliche mit einem Messer bedroht haben. Der Streit hatte sich in einem Dönerladen entzündet, wo einer der Jugendlichen die Toilette nutzen wollte, in denen sich auch die beiden Männer befanden. Der 55-Jährige zückte ein Springmesser und bedrohte die Jugendlichen, wie die Polizei am Montag berichtete.