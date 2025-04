Jugendliche treten und schlagen auf obdachlosen Mann ein

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstagabend am Bahnhof in Wetzlar (Lahn-Dill) mehrfach auf einen obdachlosen Mann eingetreten und ihn geschlagen.

Veröffentlicht am 30.04.25 um 20:10 Uhr







Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, erlitt das 23 Jahre alte Opfere mehrere Platzwunden am Kopf und im Gesicht. Ein Passant sei dazwischen gegangen und habe ebenfalls einen Schlag kassiert. Die Täter flüchteten. Dem Angriff vorangegangen war den Ermittlern zufolge ein Streit. Die Gruppe aus vier oder fünf Jugendlichen hatte Fußball gespielt, der Ball sei mehrfach zu dem späteren Opfer gerollt. Dieser habe sie gebeten, aufzuhören.