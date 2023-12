Jugendliche überfallen 83-Jährigen in in Rotenburg

Kurzmeldung Jugendliche überfallen 83-Jährigen in in Rotenburg

Ein 83-Jähriger ist am Donnerstag Opfer eines Raubüberfalls in Rotenburg geworden.

Drei unbekannte Jugendliche hatten versucht, den Senior am Fuldaufer auszurauben, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die Täter schlugen den Rentner mehrfach gegen den Oberkörper und flüchteten anschließend ohne Beute in Richtung Innenstadt.