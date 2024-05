Beim Streit mit einem ein Jahr älteren Kontrahenten ist in Michelstadt (Odenwald) ein 20-Jähriger mit einem Messer niedergestochen worden.

Laut Polizei trafen die beiden am späten Sonntagabend aufeinander. Der 20-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Täter floh erst und stellte sich am folgenden Tag. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.