Die Polizei in Viernheim (Bergstraße) hat sechs Männer im Alter zwischen 17 und 46 Jahren wegen mutmaßlicher Kabeldiebstähle festgenommen.

Sie seien bandenmäßig vorgegangen, so die Beamten am Montag. Seit Herbst 2022 sei durch Einbrüche bei Firmen und städtischen Bauhöfen in Hessen und Rheinland-Pfalz ein sechsstelliger Schaden entstanden.