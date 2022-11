Die Polizei in Kassel hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 26-Jährigen 6.900 Euro an Falschgeld, eine Schreckschusspistole und ein Messer sichergestellt. Er war als Beifahrer in dem kontrollierten Wagen.

Die Beamten hatten den Wagen in der Nacht zum Dienstag kontrolliert. Während bei der Kontrolle des Fahrers keine Verstöße festgestellt wurden, fand die Streife in der Umhängetasche des 26 Jahre alten Beifahrers unter anderem drei Bündel mit insgesamt 6.900 Euro an Falschgeld. Darüber hinaus habe der Mann eine Schreckschusswaffe, Reizgas-Patronen, ein Messer mit einer 10 Zentimeter langen Klinge, Cannabis und Testosteron mit sich geführt, teilten die Beamten mit. Er müsse sich unter anderem wegen Geldfälschung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.