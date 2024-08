Kassel: Dealer wirft Kokain in Mülleimer

Auf der Flucht vor der Polizei hat am Dienstagnachmittag in Kassel ein mutmaßlicher Dealer 15 Plomben Kokain in einen Mülleimer geworfen.

Zivilfahnder hatten den Mann zuvor beim Verkauf der Drogen beobachtet, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 44-Jährige soll noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.