Ein 51-Jähriger ist in Kassel tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann durch Stichverletzungen getötet wurde - von wem ist jedoch unklar.

Im Kasseler Stadtteil Kirchditmold haben Einsatzkräfte am Donnerstag einen leblosen Mann in seiner Wohnung aufgefunden. Laut einer gemeinsamen Mitteilung gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann getötet wurde. Demnach wies der 51-Jährige Stichverletzungen auf.

Wer den Mann getötet haben könnte, werde noch ermittelt. Auch weitere Hintergründe und der Ablauf der Tat seien noch ungeklärt, hieß es.

Die Rettungskräfte waren laut den Ermittlern gegen 13.40 Uhr von "jemandem aus dem Haus" informiert worden, dass der Mann leblos in seiner Wohnung liege, und deshalb mit der Polizei zur Wohnung gefahren. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte sich ein Polizeisprecher dazu nicht genauer äußern. Die Polizei sucht nach Zeugen, die um diese Zeit etwas Verdächtiges in der Umgebung beobachtet haben.

Zweiter Toter an einem Tag

In der Nacht zum Donnerstag war ebenfalls in Kassel bereits ein Toter in einer Straße im Stadtteil Rothditmold gefunden worden. Auch er wies mehrere Stich- und Schnittverletzungen auf. Die Polizei nahm am frühen Morgen einen tatverdächtigen 37-Jährigen fest.