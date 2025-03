Zwei Menschen sind in kurzer Zeit in Kassel getötet worden. Nach dem Fund einer Leiche nahe dem Hauptbahnhof hat die Polizei ein tatverdächtiges Pärchen festgenommen. Ein Zusammenhang mit der zweiten Tötung scheint möglich.

Videobeitrag Tatverdächtiges Pärchen in Melsungen festgenommen Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Zivilfahnder nahmen den 37-Jährigen und die 28-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis am Freitagvormittag in der Innenstadt von Melsungen (Schwalm-Eder) fest. Zuvor waren nach einer Öffentlichkeitsfahndung von Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Das Paar steht unter Verdacht einen Mann getötet zu haben, dessen Leiche in der Nacht zum Donnerstag von einem Fahrradfahrer in der Nähe des Kasseler Hauptbahnhofs aufgefunden wurde. Sein Körper wies Stich- und Schnittverletzungen auf.

Der Mann und die Frau müssen sich jetzt wegen des Verdachts des vorsätzlichen Totschlags verantworten. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag ergänzte.

Audiobeitrag Bild © Hessennews TV | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Beide sollen das 44 Jahre alte Opfer gekannt haben. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen oder Beobachtungen der vergangenen Tage.

Gegen einen wohnsitzlosen 37 Jahre alten Mann, der in zunächst Tatortnähe festgenommen wurde, besteht laut Polizei kein weiterer Tatverdacht. Er wurde nach Angaben der Ermittler wieder freigelassen.

Zusammenhang mit weiterer Tat?

Am Donnerstag hatte es in Kassel ein weiteres Tötungsdelikt gegeben. Am Mittag wurde im Stadtteil Kirchditmold ein 51-Jähriger in seiner Wohnung tot aufgefunden. Auch seine Leiche wies Stichverletzungen auf.

Ob das festgenommene Pärchen auch für diese Tat verantwortlich ist, werde weiter untersucht, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Zusammenhang sei nicht auszuschließen.