Die historischen Wasserspiele im Kasseler Unesco-Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe starten am Donnerstag in die neue Saison.

Besucher haben ab 1. Mai wieder an jedem Mittwoch, Sonntag und an hessischen Feiertagen bis zum Herbst Gelegenheit, den Lauf des Wassers vom Herkules bis zur Großen Fontäne vor dem Schloss Wilhelmshöhe zu begleiten, wie Hessen Kassel Heritage am Dienstag mitteilte. Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten könne es an den Kaskaden und an der Kaskadenwirtschaft in der gesamten Saison zu Einschränkungen kommen, hieß es.