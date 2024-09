Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung einer größeren Gruppe am Freitagabend schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Noch am Tatort nahe der Kasseler Innenstadt wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Nach Angaben der Polizei von Samstag gab es zuvor eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von etwa 20 Personen im Kasseler Stadtteil Nord-Holland. Herbeieilende Streifen fanden dort einen 29-Jährigen und einen 30-Jährigen mit schweren Stich- und Schnittverletzungen vor.

Zwei Schwerverletzte nach mutmaßlicher Messerstecherei in Kassel

29-Jähriger in Lebensgefahr

In einem Krankenhaus wurde der Jüngere der beiden demnach notoperiert und befindet sich weiter in einem kritischen Zustand. Der 30-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr.

Ein Tatverdächtiger wurde im Bereich des Tatorts nach ersten Ermittlungen festgenommen. Der 24-Jährige sollte noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Weitere Tatverdächtige?

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein bestehender Streit mit der Tat zusammenhängen, wie es hieß. Noch seien die genauen Hintergründe jedoch unklar. Noch bis in die frühen Morgenstunden sei die Spurensicherung im Einsatz gewesen.

Nach möglichen weiteren Tatverdächtigen werde gesucht. Tatwaffen wurden noch nicht gefunden. Man gehe aber von Hieb- oder Stichwaffen aus, sagte ein Sprecher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.