Gasaustritt gestoppt: In Bruchköbel können die Anwohner zurück in ihre Häuser. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Inzwischen haben Einsatzkräfte die Leitung geschlossen.

Die Anwohner am Kinzigheimer Weg in Bruchköbel (Main-Kinzig) können zurück in ihre Häuser. Es besteht keine Gefahr mehr durch austretendes Gas. Den Einsatzkräften gelang es am Donnerstagmittag, die defekte Leitung abzuklemmen. Verletzt wurde niemand.

Zuvor hatte ein Bagger bei Bauarbeiten die Gasleitung beschädigt. Nach Angaben der Feuerwehr strömte Gas aus der Leitung. Deshalb wurden rund 20 Häuser evakuiert. In einer ersten Meldung der Feuerwehr war von 100 Häusern die Rede gewesen.

Die meisten Bewohner waren nicht zu Hause, 18 Menschen wurden in einem Bürgerhaus untergebracht. Im Radius von 100 Metern um die Austrittsstelle wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.