Ein 37-Jähriger hat in Hofheim einen Rettungswagen beschädigt und Polizisten mit zwei Beilen bedroht.

Die Sanitäter waren in der Nacht zum Dienstag zu dem Patienten gerufen worden. Der 37-Jährige verweigerte aber jede Behandlung und beschädigte den Außenspiegel des Rettungswagens. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten wurden in der Folge von dem Mann bedroht, er stellte sich mit zwei Beilen den Beamten entgegen. Er konnte festgenommen werden und wurde "aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation" in eine psychiatrische Klinik gebracht, hieß es in der Mitteilung der Beamten. Verletzt wurde niemand.