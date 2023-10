Kerze entzündet Wohnzimmerregal in Dreieich

Kurzmeldung Kerze entzündet Wohnzimmerregal in Dreieich

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dreieich (Offenbach) ist am späten Samstagabend ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte eine brennende Kerze ein Wohnzimmerregal entzündet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.