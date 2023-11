Das Feuer in der Wohnung in Alsbach-Hähnlein wurde durch eine brennende Kerze entfacht.

Bild © 5vision.news

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Alsbach-Hähnlein sind zehn Menschen verletzt worden. Das Feuer entstand durch eine brennende Kerze. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Eine Kerze in einem Glas hat am Donnerstagabend in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Alsbach-Hähnlein (Darmstadt-Dieburg) einen Brand verursacht. Insgesamt zehn Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brachte die brennende Kerze das Glas zum Platzen, woraufhin sich weitere umliegende Gegenstände entzündeten. Laut Feuerwehr stand die Wohnung bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand.

Eine Frau unternahm erste Löschversuche und zog sich dabei leichte Brandverletzungen zu. Sie stand auf dem Balkon und konnte von der Feuerwehr mithilfe einer Steckleiter aus der Nachbarschaft gerettet werden. Ein weiterer Mann rettete sich vor den Flammen in das Schlafzimmer und wurde über eine Drehleiter aus der brennenden Wohnung befreit.

Feuerwehr holt Bewohner mit Drehleiter aus dem Haus

Neun weitere Menschen klagten über Atembeschwerden, vier von ihnen brachten die Rettungskräfte am Abend in umliegende Krankenhäuser. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner und Bewohnerinnen gegen 19.30 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.

