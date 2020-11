Zum Artikel 1.000 Euro und Bewährungsstrafe : Elfjährigen draußen in Kälte gelassen - Vater verurteilt

Ein Elfjähriger wurde vergangenen Winter in Südhessen nachts an einer Baustelle gefunden. Sein Vater hatte ihn nach einem Streit in der Kälte stehen gelassen. Nun ist der Mann wegen Verletzung seiner Fürsorgepflicht verurteilt worden. [mehr]