Kind in Herborn von Auto angefahren

Ein Auto hat am Donnerstag ein Kind in Herborn (Lahn-Dill) erfasst.

Veröffentlicht am 20.06.25 um 13:23 Uhr

Das fünfjährige Mädchen wurde durch den Zusammenstoß leicht am Kopf verletzt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Das Kind war an einer Haltestelle aus einem Linienbus ausgestiegen und lief hinter diesem über die Straße. Dabei erfasste die 54-Jährige das Mädchen.