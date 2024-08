Über ein Jahr nach einem tödlichen Unfall am Palmengarten in Frankfurt steht ein 54 Jahre alter Autofahrer vor Gericht. Er war betrunken und hatte zwei mitfahrende Kinder nicht angeschnallt. Ein Siebenjähriger starb.

Audiobeitrag Bild © 5VISION.NEWS | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft wirft dem Autofahrer unter anderem die Entziehung Minderjähriger mit Todesfolge vor. Der 54-Jährige soll seinen elfjährigen Sohn und dessen siebenjährigen Halbbruder am 3. Juni 2023 von seiner Ex-Partnerin und ihrem neuen Lebensgefährten entführt und in seinem Auto mitgenommen haben.

Dabei hatte er zwischen 1,85 und 2,17 Promille Alkohol intus. Die beiden Kinder waren der Anklage zufolge nicht angeschnallt. Der Prozess gegen den Mann beginnt am Montagvormittag.

Das Cabrio des Angeklagten kam im Stadtteil Westend, in der Nähe des Palmengartens, von der Siesmayerstraße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein Polizeisprecher hatte danach gesagt, dass ein so schwerer Unfall in dieser Straße "völlig schleierhaft" sei. In der relativ engen Straße gilt Tempo 30.

Urteil im September erwartet

Der Siebenjährige wurde bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert. Er konnte zunächst reanimiert werden, starb aber später im Krankenhaus. Sein Halbbruder und der 54-Jährige erlitten schwere Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft ging nach früheren Angaben davon aus, dass der Fahrer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten habe. Die Behörde nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung auf. Der Fahrer äußerte sich zunächst nicht zum Unfallhergang.

Die 21. Große Strafkammer des Landgerichts hat mehrere Fortsetzungstermine geplant. Das Urteil wird für September erwartet.