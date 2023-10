Kinderwagen in Fulda in Brand gesetzt

Unbekannte in Fulda haben einen Kinderwagen in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt.

Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Bewohnerin konnte den Brand schnell löschen, das Haus blieb unbeschädigt. Wie die Täter das Feuer legten, ist noch unklar.