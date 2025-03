Ein schwerer Unfall hat sich auf der B62 zwischen Kirtorf-Lehrbach und -Niederklein (Vogeklsberg) ereignet.

Ein 36-jähriger Autofahrer kam am Samstag in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Er wurde so schwer verletzt, dass ein Hubschrauber ihn in eine Klinik bringen musste, so die Polizei.