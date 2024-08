Klimaaktivisten färben Wasser in Kassel grün

Während der Wasserspiele im Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel lief am Sonntag plötzlich giftgrünes Wasser die Kaskaden herunter. Hintergrund ist ein Protest von Klimaaktivisten. Sie wollen, dass das Trinkwasser in Werra und Weser besser wird.