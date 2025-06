Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Nordhessen

Bei einem Unfall nahe Borken (Schwalm-Eder) ist am Samstagabend ein Motorradfahrer getötet worden.

Veröffentlicht am 14.06.25 um 23:04 Uhr

Wie die Polizei berichtete, stieß der 33-Jährige an der Kreuzung zweier Landstraßen mit einem Autofahrer zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 31 Jahre alte Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die beiden Landstraßen, L3150 und L3223, waren im Bereich des Unfalls für etwa zwei Stunden gesperrt. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.