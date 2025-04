Kontrollen in Frankfurter Barbershops

Bei einer Kontrollaktion in Barbershops und Nagelstudios haben Zollmitarbeiter in Frankfurt mehrere mögliche Verstöße festgestellt.

Veröffentlicht am 11.04.25 um 12:25 Uhr

In einem Fall gebe es Anhaltspunkte dafür, dass der Mindestlohn unterschritten worden sei, teilte der Zoll am Freitag mit. Zudem seien in zwei weiteren Fällen möglicherweise Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt worden.