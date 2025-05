Kronberg: Pfefferspray in Bus versprüht

In einem Linienbus in Kronberg (Hochtaunus) haben zwei Jugendliche am Donnerstagmorgen Reizgas versprüht.

Laut Polizei hantierten die beiden mit Pfefferspray und lösten aus Versehen den Sprühmechanismus aus. Vier Menschen erlitten Augenreizungen. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.