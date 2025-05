Polizei und Feuerwehr sind in den vergangenen Tagen mehrfach zu kleineren Waldbränden bei Marburg ausgerückt.

Nach Angaben der Beamten vom Donnerstag brannte am Samstag Laub auf einer Böschung. Am Dienstag wurden in einem Waldgebiet drei kleine Feuer gemeldet, die Sträucher, Büsche, Laub und auf dem Boden liegendes Holz beschädigten. Am Mittwoch brannte ein schmaler Streifen an einem Hang. Auch hier entstand Schaden am Boden.