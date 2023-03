Ein Autotransporter hat sich auf der A3 von Würzburg in Richtung Frankfurt überschlagen und an der Leitplanke hochkant aufgestellt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Unfallort nahe der Rastanlage Weiskirchen-Nord soll erst am späten Donnerstagabend geräumt sein.

Ein Auto von dem Transporter landete auf dem Dach.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in Höhe der Tank- und Rastanlange Weiskirchen-Nord bei Rodgau (Offenbach). Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Autotransporters nach rechts von der Spur abgekommen. Der Laster berührte die Leitplanke und überschlug sich.

Der Lkw stand dann "hochkant" auf der Fahrbahn. Dadurch wurde die A3 von Würzburg in Richtung Frankfurt blockiert. Die genaue Unfallursache war auch am späten Nachmittag noch unklar.

Fahrer schwer verletzt

Der 44 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte. Er wurde ins Krankenhaus gefahren. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Weil der Fahrer in der hochgebockten Kabine festsaß, musste die Feuerwehr ihn mit einer Leiter befreien. Zusätzlich sicherten die Einsatzkräfte den stehenden Laster mit Seilen gegen Umkippen.

Vier der acht geladenen Neuwagen stürzten auf die Fahrbahn oder in den Grünstreifen, mindestens eins landete auf dem Dach. Außerdem riss der Lkw-Tank auf und größere Mengen Diesel liefen aus. Eine Spezialfirma trug das betroffene Erdreich ab. Der Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 400.000 Euro geschätzt.

Lkw-Bergung am späten Abend

Die A3 Würzburg Richtung Frankfurt wurde zwischen dem Seligenstädter Dreieck und Hanau gesperrt. Der Verkehr in Richtung Frankfurt staute sich am frühen Nachmittag auf acht Kilometern ab dem Seligenstädter Dreieck. Von dort wurden Verkehrsteilnehmer auf die A45 umgeleitet.

Nach Schätzungen der Polizei dürfte sich die Bergung des Transporters mit einem Kran sowie der geladenen Autos bis in den späten Abend hineinziehen. Laut Polizei kann der Lastwagen erst gegen 22 Uhr geborgen werden.

Anm. d. Red.: Die Polizei hatte zunächst berichtet, dass der Fahrer des Autotransporters leicht verletzt wurde. Sie korrigierte diese Angabe später.

