Kutscherin bei Unfall in Mühlheim verletzt

Zwei Hunde haben in Mühlheim (Offenbach) für einen Unfall einer Pferdekutsche gesorgt.

Als die Hunde am Mittwoch frei hinter dem Gespann herliefen, gerieten die Ponys in Panik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Pferde scheuten und waren von der Kutscherin nicht mehr zu kontrollieren. Als eines der Ponys stürzte, kippte die Kutsche und die Fahrerin stürzte vom Wagen. Sie wurde leicht verletzt.