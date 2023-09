Lagerhalle in Hofgeismar in Flammen

In der Lagerhalle eines Maschinenbaubetriebes in Hofgeismar im Kreis Kassel ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Halle bereits lichterloh. Offenbar war es durch eine Acetylen-Flasche zu einer Explosion gekommen. Teile der Hallenkonstruktion stürzten ein. Rund 120 Feuerwehrleute sind vor Ort, um die Flammen zu löschen. Mit einem Bagger wird zusätzlich nach Glutnestern gesucht. Schon von weitem waren am Freitagvormittag dunkle Rauchwolken über dem Industriegebiet zu sehen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen abzustellen. Die Feuerwehr nimmt Schadstoffmessungen vor. Verletzt wurde niemand.