Nach dem Großbrand in einem Baustoffhandel in Kronberg ist eine Lagerhalle teilweise eingestürzt. Der Brand hat weiter Auswirkungen auf die nahegelegene S4-Bahnstrecke.

Videobeitrag Feuer in Kronberg: Löschroboter im Einsatz Video Löschroboter im Einsatz bei Großbrand in Kronberg Bild © Keutz TV Ende des Videobeitrags

Den Einsatzkräften gelang es im Laufe des Vormittags, das Feuer in der Innenstadt von Kronberg (Hochtaunus) unter Kontrolle zu bringen. Rund 150 Rettungskräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren seit dem frühen Dienstagmorgen im Einsatz. Auch am Mittag brannte es noch an einigen Stellen. "Wir rechnen damit, dass wir hier bis in die Abendstunden tätig sein werden", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Den Angaben zufolge befanden sich in der Halle unter anderem Bitumen, Styropor, Holz und andere Baustoffe sowie E-Elektrostapler.

Das Feuer wütete seit den frühen Morgenstunden. Im vorderen Bereich seien bereits Teile eingestürzt, sagte Kreisbrandmeister Norbert Fischer. Verletzte gebe es nicht.

Zwei Feuerwehrmänner bei Löscharbeiten in Kronberg. Bild © hr/Heiko Schneider

Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig. Da die Halle einsturzgefährdet war, sei nur ein Löschunterstützungsfahrzeug in die Halle geschickt worden. Dieses wurde autonom von außen gesteuert. Dabei seien große Mengen von Löschschaum zum Einsatz gekommen, sagte Fischer.

Gasflaschen sorgen für Gefahr

Neben der Halle befinden sich in einem offenen Bereich rund 300 leere sowie gefüllte Gasflaschen. Der Bereich wurde gekühlt, damit das Feuer nicht darauf übergreifen konnte, so der Sprecher.

Großbrand in Kronberg: 150 Feuerwehrleute waren am frühen Dienstagmorgen im Einsatz Bild © Keutz TV

Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert.

S4-Strecke bei Kronberg gesperrt

Die nahegelegene S-Bahnstrecke ist laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) weiterhin gesperrt. Züge der Linie S4 enden in Eschborn-Niederhöchstadt. Es sollen nach RMV-Angaben Ersatzbusse zwischen Niederhöchstadt und Kronberg über "Kronberg Süd" verkehren.

Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt. Auch die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Anwohner hatten den Brand gemeldet.