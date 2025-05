Seit 30 Jahren gibt es die Verkehrsverbünde RMV und NVV, in Mittelhessen wurden 78 tote Tiere entdeckt und die Haftstrafe für eine falsche Narkoseärztin wurde auf 15 Jahre reduziert. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Haben Sie vielleicht 15,3 Millionen Euro gewonnen? Lotto Hessen sucht nämlich einen Gewinner oder eine Gewinnerin, der bzw. die im März die richtigen Zahlen auf dem Tippschein hatte. Sollte also noch ein alter Lottoschein auf Ihrem Wohnzimmertisch liegen, schauen Sie doch mal nach den Zahlen - vielleicht sind Sie ja bereits reich.

Kein Geld, aber jede Menge Wissen gibt es jetzt hier zu diesen Themen:

Bis zu 30 Grad

Kinder, wie die Zeit vergeht! Am 6. Januar wurde unser hessenschau.de-Newsletter in "Hessen am Abend" umbenannt und seither gibt es ihn täglich auch als Artikel auf hessenschau.de. Wenn man jetzt alle Wochenenden und Feiertage abzieht, dann sind seitdem 100 Werktage vergangen, was bedeutet, dass dies die 100. Ausgabe von "Hessen am Abend" ist.

An dieser Stelle können Sie sich gerne ein kleines Feuerwerk, einen Konfettiregen oder etwas Ähnliches vorstellen.

Vielleicht fällt Ihnen das mit dem Feuerwerk auch gar nicht so schwer, weil es gerade vor Ihrem Haus blitzt und donnert. Für heute bestand oder besteht nämlich in ganz Hessen Gewittergefahr mit teilweise Starkregen, Hagel und Sturmböen. Dafür wird es am morgigen Feiertag trocken bei bis zu 22 Grad.

Am Freitag klettert das Thermometer auf bis zu 28 Grad, am Samstag sogar auf bis zu 30 Grad. Der Haken an diesem Wetter: Am Samstag wird es schwül und es kann gewittern. Am Sonntag kann es dann sogar wieder kräftig blitzen und donnern, und die Temperaturen gehen wieder runter. Sollten Sie sich bei dem schlechten Wetter langweilen, können Sie sich ja noch einmal durch 100 Ausgaben "Hessen am Abend" lesen.

Unsere heutige Momentaufnahme sieht zwar aus, als wäre sie in einem fernen, teuren Urlaubsort entstanden, doch tatsächlich wurde sie in Kassel aufgenommen. Mein Tipp (vielleicht auch für einen Ausflug am langen Wochenende): Fahren Sie doch mal wieder nach Kassel! Es gibt dort viel zu sehen!

"Die Kasseler Drahtbrücke verbindet (wieder)", schreibt uns hessenschau.de-Nutzerin Monika Brüne aus Edertal zu ihrem Foto. Bild © Monika Brüne

30 Jahre Verkehrsverbünde

Wir haben noch ein Jubiläum zu feiern: Am 28. Mai 1995, also vor genau 30 Jahren, wurden der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) gegründet.

Damit wurde der Personennahverkehr neu aufgestellt und nutzerfreundlicher gemacht. Seitdem reicht für Fahrten innerhalb eines Verkehrsverbundes ein Ticket, während man früher für jeden einzelnen Verkehrsbetrieb ein Ticket brauchte.

Dass es keinen Mittelhessischen Verkehrsverbund gibt, liegt daran, dass die hessischen Pendlerinnen und Pendler hauptsächlich nach Kassel und Frankfurt unterwegs sind und sich der Verkehr somit auf diese beiden Städte konzentriert.

Dementsprechend wurden die Gebiete von RMV und NVV aufgeteilt. Das Gebiet des RMV ist übrigens fast doppelt so groß wie das des NVV. Beim RMV fallen pro Jahr über 800 Millionen Fahrten an, beim NVV sind es etwa 80 Millionen. Dabei werden beim RMV fast neun Milliarden Kilometer und beim NVV rund 484 Millionen Kilometer zurückgelegt.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch den Nicht-Frankfurtern den Artikel "Quiz: Wie gut kennen Sie den Frankfurter Untergrund?" unbedingt ans Herz legen, denn ich finde die Fotos meines Kollegen Andreas Bauer darin wirklich großartig. Auch wenn Sie noch nie mit der U-Bahn in Frankfurt gefahren sind: Die Fotos lohnen einen Besuch der Seite trotzdem.

78 tote Tiere auf Hof in Mittelhessen entdeckt

Angelburg ist eine rund 30 Kilometer westlich von Marburg gelegene Gemeinde mit 3.500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Dort haben Ermittler der Polizei und das Veterinäramt auf einem Hof 78 verendete Rinder, Schafe und Ziegen in unterschiedlichen Stadien der Verwesung entdeckt.

Lediglich ein Bulle hat überlebt, der sich laut der Polizei aber in einem schlechten Zustand befindet. Er wird nun auf einem anderen Hof aufgepäppelt.

Die Polizei, das Veterinäramt und die Staatsanwaltschaft ermitteln aktuell wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Die Ermittlungen richten sich gegen den Halter.

Die Polizei habe vergangenen Donnerstag einen Hinweis auf die Zustände auf dem Hof erhalten. Weder der genaue Ort noch der Name des Hofes wurden von den Ermittlern genannt.

Falsche Narkoseärztin zu 15 Jahren Haft verurteilt

Im Jahr 2022 wurde eine falsche Narkoseärztin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. In einem Revisionsprozess hat das Landgericht Kassel diese nun auf 15 Jahre Haft reduziert. Sie wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge in drei Fällen sowie wegen gefährlicher Körperverletzung ohne Todesfolge in zehn Fällen verurteilt.

Die überlebenden Patienten haben laut Anklage schwere Schäden davongetragen. Im Revisionsprozess ging es um die Frage, ob die Angeklagte mit Tötungsvorsatz gehandelt hatte.

Die 54-Jährige hatte unter anderem mit falschen Zeugnissen an einer Klinik in Fritzlar (Schwalm-Eder) gearbeitet. Dort war sie seit Ende 2015 als Ärztin tätig, ab 2016 als Narkoseärztin.

Etwa 500 Patientinnen und Patienten versetzte sie in Narkose. Die 54-Jährige hatte sich medizinisches Wissen angelesen und ansonsten offenbar lediglich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin absolviert.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Nebenklage kündigte am Mittwoch an, Rechtsmittel einlegen zu wollen.

Weitere Themen des Tages

Ein Zugbegleiter soll in einem Zug nach Frankfurt Frauen mit Kopftuch rassistisch beleidigt haben. Jetzt haben sich weitere Zeugen des Vorfalls gemeldet und fordern Konsequenzen. Derweil entschuldigte sich die Deutsche Bahn.

Auch wenn es derzeit regnet: Der Winter war viel zu trocken, in vielen Regionen wird das Grundwasser knapp. Eine Gemeinde in Osthessen ruft schon jetzt zum Wassersparen auf.

Auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes trug der französische Schauspieler Vincent Macaigne eine alte Trainingsjacke des FC 04 Oberursel. Im Taunus freut man sich über den neuen Edelfan - und hofft, ihn bald auf dem Sportplatz begrüßen zu können.

