Lagerhallenbrand in Groß-Umstadt gelöscht

In Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) ist am Montag eine Lagerhalle in Brand geraten.

Die Feuerwehr sprach von einer "größeren Lage". Zahlreiche Kräfte aus der Umgebung seien im Einsatz gewesen. Die Halle wurde mit Löschschaum geflutet. Einem Polizeisprecher zufolge war die Halle an eine Privatperson vermietet. Was darin lagerte, wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, konnte der Sprecher nicht sagen.