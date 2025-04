Lagerverkauf von 6PM in Frankfurt am Zoo friedlich

Der Lagerverkauf des vor allem bei Jugendlichen beliebten Modelabels 6PM in Frankfurt am Zoo hat am Samstag anders als am Donnerstag nicht für Chaos gesorgt.

Laut Polizei kamen etwa 2.000 Menschen. Demzufolge verlief alles friedlich. Die Beamten waren nicht mehr im Einsatz, private Sicherheitsdienste übernahmen. Die in Sozialen Medien angekündigte Promo-Aktion hatte am Donnerstag eine vierstellige Zahl an Menschen angelockt, wie die Polizei berichtete. Eine Person kam ins Krankenhaus, der Straßenbahnverkehr musste zeitweise eingestellt werden. Der Veranstalter brach den Verkauf ab. Am Freitag verlief die für insgesamt drei Tage angesetzte Aktion bereits deutlich entspannter. Das Streetwear-Label 6PM ist eine vom Influencer Achraf Ait Bouzalim gegründete Modemarke mit Sitz in Frankfurt.