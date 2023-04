Hessen überweist seinen Kommunen im April gut 50 Millionen Euro Bundesgeld für die Flüchtlingshilfe.

Damit gehe das Land in Vorleistung, teilte Finanzminister Boddenberg (CDU) am Montag mit. "Das Geld vom Bund haben wir noch nicht erhalten". Hessen komme einer Bitte der Kommunen nach, das Geld vorab auszuzahlen. Das Land hatte zugesagt, die Bundesmittel für die Flüchtlingshilfe an die Kommunen weiterzugeben. Für dieses Jahr sind das insgesamt 102,6 Mio Euro. Die zweite Tranche soll laut Ministerium im Herbst ausgezahlt werden.