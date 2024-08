Landesschülervertretung fordert Besuche von NS-Gedenkstätten

Angesichts von mehr Rechtsextremismus dringt die Landesvertretung der Schüler in Hessen auf mehr Geld für die Demokratiebildung an Schulen.

Die stellvertretende Landesschulsprecherin Nele Vogel erklärte am Mittwoch mit Blick auf den Schuljahresstart am Montag: "Um der Verbreitung von rechtem Gedankengut wirksam vorzubeugen, fordern wir verpflichtende Besuche von Gedenkstätten und historischen Stätten der NS-Zeit." Die Schülervertretung setze sich dafür ein, die NS-Zeit in den Lehrplänen aller Schulformen zu verankern.