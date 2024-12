Landgericht Darmstadt - Mann muss nach lebensgefährlicher Axt-Attacke in Psychiatrie

Nach einer Axt-Attacke hat das Landgericht Darmstadt angeordnet, dass ein 47 Jahre alter Mann in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wird.

Der laut Ärzten an einer paranoiden Schizophrenie erkrankte Mann hatte nach Überzeugung der Kammer versucht, seine Ehefrau auf offener Straße in Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) mit einem Beil zu ermorden. Mehrere Schüler sahen, wie der Mann am 14. Februar 2024 mit dem Beil die Frau lebensgefährlich am Kopf verletzte. Das Paar lebte getrennt.

Tatmotiv war nach Auffassung des Gerichts, dass der Mann in einem Wahn glaubte, den gemeinsamen Sohn im Grundschulalter vor der Mutter retten zu müssen. Diese hielt er für pädophil. Er hatte seine damalige Ehefrau auch angezeigt. Aber die Ermittler fanden keine Beweise für die Vorwürfe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.