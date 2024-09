Leerstehendes Wohnhaus in Offenbach in Vollbrand

Ein leerstehendes Wohnhaus in der Kaiserleistraße in Offenbach ist am Sonntagmorgen in Brand geraten.

Wie die Polizei berichtete, hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Gefahr für Menschen habe nicht bestanden. Wegen der Löscharbeiten sind umliegende Straßen teilweise gesperrt. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.