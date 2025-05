Entgleister Güterzug in Borken: Bahnstrecke teilweise wieder frei

Nach der Entgleisung eines Güterzugs bei Borken stehen Lok und Waggons wieder auf den Schienen - Spezialkräne kamen zum Einsatz. Zwei Gleise sind inzwischen wieder freigegeben.

Ein Spezialkran hob die Lok in der Nacht wieder auf die Schienen.

Ein Spezialkran hob die Lok in der Nacht wieder auf die Schienen. Bild © 5vision.news

Seit Mittwochmittag sind zwei Gleise an der Unfallstelle bei Borken (Schwalm-Eder-Kreis) wieder befahrbar, wie die Bundespolizei mitteilte. In der Nacht zuvor war zunächst die Lok des entgleisten Güterzugs wieder auf die Gleise gehoben worden. Am frühen Morgen folgten zwei teils entgleiste Waggons, die mithilfe von zwei Spezialkränen zurückgesetzt werden konnten, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärte. Die übrigen 23 mit Holzstämmen beladenen Waggons waren zuvor bereits abtransportiert worden.

Videobeitrag Nächtliche Arbeiten an entgleistem Zug bei Borken Video Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

Eine sogenannte Rollprobe, bei der getestet wurde, ob sich die Lok und die Waggons bewegen lassen und ob der Untergrund und das Gleisbett halten, verlief positiv.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in Bahnverkehr

Im nächsten Schritt soll ein Spezialfahrzeug anrücken, um die Oberleitung wieder in Stand zu setzen. Dabei wird laut Bahn geprüft, ob die beiden Hauptgleise noch funktionsfähig sind. Der Unfall selbst ereignete sich auf einem Nebengleis.

Nach Angaben der Bundespolizei ist weiter unklar, warum die tonnenschwere Lok und die zwei Waggons am Montagabend bei Rangierarbeiten entgleisten. Die Bundespolizei leitete nach eigenen Angaben ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Nach Angaben der Feuerwehr in Borken wiegt die Lok 86 Tonnen. Der Zug hat demnach ein Gesamtgewicht von 2.000 Tonnen. In dem Zug waren zum Unfallzeitpunkt drei Menschen. Verletzt wurde niemand.

Bahn: Ein Gleis ab Nachmittag frei?

Die Folgen für Bahnreisende sind gravierend: Der Bahnverkehr auf der Main-Weser-Bahn zwischen Frankfurt und Kassel war seit dem Unfall unterbrochen. Laut DB wurde die Strecke zwischen Treysa und Wabern (beide Schwalm-Eder) in beide Richtungen gesperrt.

Im Fernverkehr wurden IC- und ICE-Züge, die zwischen Kassel und Frankfurt über Marburg und Gießen fahren, umgeleitet. Im Regionalverkehr waren Verbindungen der Deutschen Bahn und der Hessischen Landesbahn betroffen. Rund um Wabern, Borken und Treysa waren zum Teil Ersatzbusse im Einsatz.

Nachdem nun wieder zwei Gleise wieder frei sind, sei davon auszugehen, dass sich der Bahnverkehr wieder normalisiere, teilte die Bundespolizei am Mittwochmittag mit.