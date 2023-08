Mann bei Streit in Obdachlosenunterkunft mit Messer verletzt

Kurzmeldung Mann bei Streit in Obdachlosenunterkunft mit Messer verletzt

Bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft in Limburg ist am Freitagabend ein Mann mit einem Messer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der 41-Jährige mit zwei Gästen in Streit geraten, einer von ihnen verletzte den Mann leicht mit einem Messer und riss ihm ein Augenbrauenpiercing heraus. Aus Wut, dass die Täter weg gingen, randalierte das Opfer und stieß rassistische Drohungen aus.