Linienbus in Neukirchen mit Steinen beschädigt

Kurzmeldung Linienbus in Neukirchen mit Steinen beschädigt

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Linienbus in Neukirchen (Schwalm-Eder) schwer beschädigt.

Mehrere Glasscheiben sowie die komplette Heckscheibe wurden mit Steinen eingeworfen. An den Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte.