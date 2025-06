Lkw bleibt in Gelnhausen an Brücke hängen

Ein Lastwagenfahrer, der auf der A66 bei Gelnhausen (Main-Kinzig) unterwegs war, hat die Höhe seines Fahrzeugs offenbar unterschätzt.

Veröffentlicht am 11.06.25 um 12:37 Uhr

Er blieb am Dienstag in einem Baustellenbereich mit seinem Ladekran an einer Autobahnbrücke hängen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 100.000 Euro.