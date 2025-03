Lkw bleibt in Rüdesheim in einer Bahnunterführung stecken

Ein Lkw ist am Dienstagmorgen in einer Bahnunterführung im Stadtteil Presberg in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) stecken geblieben.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch missachtete der Fahrer die Höhe von 3,10 Metern. Lkw, Brücke und eine Warnbarke wurden beschädigt. Nach Luftablass aus den Reifen konnte er weiterfahren. Schaden: 6.500 Euro.