Lkw gerät auf der A5 bei Breitenbach in Brand

Am Dienstag ist auf der A5 ist in der Nähe von Breitenbach (Hersfeld-Rotenburg) ein Lkw in Brand geraten.

Veröffentlicht am 13.08.24 um 18:48 Uhr









Das Führerhaus brannte komplett aus, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer konnte sich retten. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Der Schaden liegt laut Polizei im oberen fünfstelligen Bereich. Die rechte Spur war zeitweise gesperrt.