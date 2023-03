Die Polizei hat am Mittwoch einen Sattelauflieger aus dem Verkehr gezogen.

Nach einem Zeugenhinweis sei der Laster kontrolliert worden, so die Polizei am Donnerstag. Er habe abgefahrene Reifen, Risse in den Bremsen und "faktisch keine Bremsblöcke" gehabt. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.